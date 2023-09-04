В Тамбовской области мальчика, получившего травмы после падения с велосипеда, начали оперировать только спустя 10 часов: ребенок скончался

В СУ СКР по Тамбовской области по факту смерти 11-летнего ребенка в лечебном учреждении возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие возможного ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По предварительным данным, ночью 19 августа в реанимационное отделение медицинского учреждения доставлен 11-летний мальчик с различными травмами внутрибрюшных органов, полученными в результате падения с велосипеда. Однако, несмотря на резкое ухудшение состояния и нарастание болевого синдрома, оперативное вмешательство было начато лишь спустя десять часов. Через несколько дней, не приходя в сознание, ребенок скончался.

- В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств смерти ребенка, допрашиваются родственники, знакомые погибшего и иные свидетели, в том числе медицинские работники, изучается врачебная документация, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре региона.