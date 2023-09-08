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Общество8 сентября 2023 14:15

В «Тамбовэнерго» завершился декадник безопасности дорожного движения

С 30 августа по 8 сентября 2023 года в филиале «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» прошел декадник безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой «Тамбовэнерго»

Фото предоставлено пресс-службой «Тамбовэнерго»

Профилактическое мероприятие проводилось с целью предотвращения травматизма при эксплуатации автотранспортных средств и дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта филиала в период завершения летних школьных каникул и началом учебного года.

В рамках декадника в филиале прошла встреча с командиром отдельного батальона ГИБДД по Тамбовской области Сергеем Обуховым, на которой он рассказал о специфике управления транспортными средствами и проработке информационных сообщений по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, включая детский травматизм.

Водительский персонал прошел внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах сосредоточения несовершеннолетних. На этих же участках установлено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч, а также установлен дополнительный контроль по выпуску автотранспорта на линию.

БИЗНЕС-ПРЕСС