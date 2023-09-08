В «Тамбовэнерго» завершился декадник безопасности дорожного движения

Фото предоставлено пресс-службой «Тамбовэнерго»

Профилактическое мероприятие проводилось с целью предотвращения травматизма при эксплуатации автотранспортных средств и дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта филиала в период завершения летних школьных каникул и началом учебного года.

В рамках декадника в филиале прошла встреча с командиром отдельного батальона ГИБДД по Тамбовской области Сергеем Обуховым, на которой он рассказал о специфике управления транспортными средствами и проработке информационных сообщений по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, включая детский травматизм.

Водительский персонал прошел внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах сосредоточения несовершеннолетних. На этих же участках установлено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч, а также установлен дополнительный контроль по выпуску автотранспорта на линию.