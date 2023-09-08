Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2023 13:55

Сотрудники Тамбовэнерго приняли участие в общероссийском социальном проекте «Дети - наше будущее»

Сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» приняли участие в организации ежегодного праздника для первоклассников, прошедшего в городе Котовске в рамках общероссийского проекта «Дети – наше будущее»
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой «Тамбовэнерго»

Фото предоставлено пресс-службой «Тамбовэнерго»

На главной площади города организаторы праздника развернули «Аллею первоклассников»: стенды с фотографиями и именами тамбовских первоклашек и перечнем профессий их мечты, вокруг которой расположились более 30 тематических площадок, на каждой из которых презентовались различные профессии. Тамбовские энергетики представили площадку под названием «Я - энергетик». Каждый из посетивших ее ребят мог примерить здесь рабочий костюм электромонтера, и принять участие в напольной игре «Электроходики».

«Мы стараемся показать детям в игровой форме значимость профессии энергетик, ведь энергетика обеспечивает бесперебойную работу и развитие многих отраслей экономики. Тематическая площадка Тамбовэнерго пользуется большой популярностью у горожан, побывавших на празднике, поэтому в дальнейшем наши сотрудники будут принимать активное участие в подобных мероприятиях», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.

БИЗНЕС-ПРЕСС