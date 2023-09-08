Сотрудники Тамбовэнерго приняли участие в общероссийском социальном проекте «Дети - наше будущее»

Фото предоставлено пресс-службой «Тамбовэнерго»

На главной площади города организаторы праздника развернули «Аллею первоклассников»: стенды с фотографиями и именами тамбовских первоклашек и перечнем профессий их мечты, вокруг которой расположились более 30 тематических площадок, на каждой из которых презентовались различные профессии. Тамбовские энергетики представили площадку под названием «Я - энергетик». Каждый из посетивших ее ребят мог примерить здесь рабочий костюм электромонтера, и принять участие в напольной игре «Электроходики».

«Мы стараемся показать детям в игровой форме значимость профессии энергетик, ведь энергетика обеспечивает бесперебойную работу и развитие многих отраслей экономики. Тематическая площадка Тамбовэнерго пользуется большой популярностью у горожан, побывавших на празднике, поэтому в дальнейшем наши сотрудники будут принимать активное участие в подобных мероприятиях», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.