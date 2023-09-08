Игорь Артамонов: Дополнительные средства на соцконтракты - это возможность ещё для 300 человек открыть своё дело

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов познакомился с получательницей социального контракта Екатериной Гебель. Она оформила эту меру поддержки два года назад, закупила швейное оборудование, открыла производство детской и женской одежды.

Сейчас супруг Екатерины защищает Родину в зоне СВО, жена отправляет ему и товарищам посылки. Когда муж вернется, Катя планирует возобновить свое дело.

«Липецкая область получит на реализацию программы социального контракта дополнительные средства — более 100 млн рублей. Ожидается, что поддержка поможет 300 жителям региона открыть своё дело или развить личное подсобное хозяйство», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что проекты в социальной сфере помогают жителям области в самых разных ситуациях. Так, за семьей Екатерины, как и за всеми семьями мобилизованных, закреплены социальные кураторы. Через цифровую платформу «Патронаж» они могут получить обратную связь в любой момент.

Изначально планировалось заключить 2569 соцконтрактов на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности и 294 - на развитие личного подсобного хозяйства.