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Общество7 сентября 2023 14:00

Игорь Артамонов предложил повысить зарплаты бюджетникам Липецкой области на 5,5%

Подробности губернатор Липецкой области сообщил в своем телеграмм-канале
Источник:kp.ru
Фото представлено пресс-службой правительства Липецкой области

Фото представлено пресс-службой правительства Липецкой области

На 5,5 % будут повышены зарплаты ряду категорий работников бюджетной сферы Липецкой области. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. На встрече с председателем Облсовета Дмитрием Аверовым Игорь Артамонов предложил провести внеочередную сессию депутатов и внести изменения в Закон Липецкой области «Об оплате труда работников областных государственных учреждений».

«Необходимо провести индексацию окладов работников бюджетной сферы, не отраженных в майских указах Президента. Это работники учреждений физкультуры и спорта, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, центров «Мои документы», молодежной политики, потребительского рынка, средств массовой информации», – сказал Игорь Артамонов.

Предлагаемые изменения регионального закона об оплате труда работников областных государственных учреждений будут рассмотрены на ближайшей сессии Областного Совета депутатов.

БИЗНЕС-ПРЕСС