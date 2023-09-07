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Общество7 сентября 2023 8:20

Энергетики поздравили воспитанников подшефного интерната с Днем знаний

Работники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» поздравили с Днем знаний воспитанников подшефного ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в деревне Красненькая Тамбовского района
Источник:kp.ru
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Тамбовэнерго более 20 лет шефствует над образовательным учреждением. Энергетики оказывают школе-интернату помощь и поддержку в улучшении материально-технической базы, регулярно навещают его воспитанников в течение каждого учебного года, поздравляют с праздничными датами. В этом году к Дню знаний энергетики подарили первоклассникам школы-интерната наборы канцелярских принадлежностей.

Директор образовательного учреждения Надежда Дементьева от лица учителей, воспитателей и учащихся поблагодарила представителей Тамбовэнерго за многолетнюю поддержку школы-интерната.

«День знаний – замечательный день, наполненный радостными ожиданиями. Для первоклассников это начало удивительной школьной жизни – первый звонок и первый учитель. Пусть учебный год откроет перед ними мир новых и интересных знаний!», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.

БИЗНЕС-ПРЕСС