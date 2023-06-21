Пожарные быстро прибыли на вызов. Фото: ГУ МЧС РФ по Тамбовской области

Пожар на Тамбовском пороховом заводе случился днем 20 июня 2023 года. Предприятие находится в городе Котовск Тамбовской области, местные жители рассказывают, что сначала услышали шум - раздался сильный хлопок, который было слышно в нескольких километрах.

После хлопка загорелось одно из зданий завода - прибывшие сотрудники МЧС нашли очаг возгорания на первом этаже. Пожар пришлось тушить на площади один квадратный метр. Несмотря на небольшую площадь, в пожаре пострадали 18 человек, есть погибшие. Вероятно, причина столь серьезных последствий - в специфической продукции предприятия, и люди пострадали от ударной волны при хлопке. На тушение пожара потребовалось 7 минут.

Число погибших в пожаре на Тамбовском пороховом заводе

Сразу после ЧП появилась информация, которую распространил СУ СК РФ по Тамбовской области, о четырех погибших мужчинах. Утром 21 июня 2023 года информацию уточнили в МЧС: число пострадавших в результате пожара на Тамбовском пороховом заводе выросло до 18 человек. Погибли пять человек. Известно, что они - сотрудники подрядной организации, которая выполняла ремонтные работы на предприятии.

Четверо человек погибли сразу. Еще один скончался в больнице. Госпитализированными остаются 13 человек.

Причина пожара на Тамбовском пороховом заводе

Первым предположением людей о причине пожара на Тамбовском пороховом заводе был теракт. Но эту версию сразу опроверг губернатор области Максим Егоров.

«Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь помощь пострадавшим будет оказана», - написал он.

Следователи рассказали, что пожар произошел из-за действий подрядчиков, которые вели ремонт в здании. Как стало известно журналистам «КП», в момент ЧП проводились сварочные работы. В пресс-службе рассказали об этом подробнее:

«Хлопок произошел при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией».

Последствия пожара на Тамбовском пороховом заводе

Как отметил губернатор региона, сейчас жителям города Котовск и работникам завода ничего не угрожает. На предприятии работала следственная группа, но сейчас оно функционирует в штатном режиме, технологический цикл не нарушен.

Сейчас уже возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. За это могут ответить руководители подрядной организации. Свое расследование проводит также Ростехнадзор.

Напомним, что ранее подобный пожар на предприятии уже случался. В 2015 году также погиб человек - тогда к хлопку привела искра из выхлопной трубы автомобиля.