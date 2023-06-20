По факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе следователи возбудили уголовное дело

На месте продолжают работать следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

20 июня в Котовске на Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв, после которого начался пожар. Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области в 14 часов 10 минут, к 14 часам 17 минутам возгорание ликвидировали, его площадь составила всего 1 кв. м.

В СУ СКР по региону рассказали, что в результате погибли четыре человека, точное количество пострадавших уточняется. Все жертвы – мужчины - работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.

В региональном СУ СКР по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- На территории завода работает следственная группа, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Проводится осмотр места происшествия, допросы очевидцев, а также ряд иных следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

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