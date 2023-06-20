На Тамбовском пороховом заводе прогремел взрыв: есть жертвы и пострадавшие

Причиной ЧП называют человеческий фактор Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

20 июня на Тамбовском пороховом заводе в цехе №3 прогремел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным информация о ЧП поступила ГУ МЧС России по Тамбовской области в 14 часов 10 минут. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

- В 14 часов 17 минут открытое горение ликвидировали, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - На месте работает 4 пожарных расчета, 16 человек личного состава, а также оперативная группа Главного управления.

По предварительным данным, в ЧП погибли 4 человека, их число сейчас уточняется. Есть травмированные.

- Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт, - прокомментировал случившееся глава Тамбовской области Максим Егоров. - К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана.

Как сообщил Максим Егоров, работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.

Предприятие продолжает работу Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, их работу координирует прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Аналогичная трагедия произошла на пороховом заводе в марте 2016 года. Тогда в результате взрыва погибли 5 человек и еще один сотрудник предприятия получил ожоги 2-3 степени тяжести. Также было разрушено одно из зданий завода вместе с находящимся в нем оборудованием и готовой продукцией. Причиненный предприятию ущерб превысил 32 млн рублей. Главной причиной трагедии в Ростехнадзоре назвали несоблюдение требований пожарной безопасности.

Еще одно ЧП произошло осенью 2015 года. Тогда на заводе взорвался грузовик. Здание, где размещались сушильные установки для пороха, взлетело на воздух. В результате взрыва погибли двое рабочих, а еще трое сотрудников предприятия получили повреждения различной степени тяжести.