Полицейские задержали одного из подозреваемых в краже банкомата в Тамбове

Подозреваемого в краже банкомата нашли в Москве

26 мая тамбовские полицейские сообщили о задержании и аресте одного из подозреваемых в краже банкомата, в котором находились около 5,5 миллионов рублей.

Громкое и дерзкое преступление произошло около 4 часов утра 16 мая в торговом центре «Браво Сити», расположенном на севере Тамбова. Четырем ворам в масках понадобилась всего одна минута, чтобы открепить банкомат от стены, погрузить его на тележку и вывезти на улицу. Добычу воры погрузили во внедорожник, на котором сразу скрылись с места происшествия. Охранник торгового центра обнаружил пропажу спустя пару часов после случившегося, совершая очередной обход по зданию. В момент кражи мужчина отдыхал в служебном помещении и ничего не слышал.

При обходе охранник недосчитался одного банкомата Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Спустя некоторое время полицейские смогли вычислить автомобиль, на котором передвигались преступники и, двигаясь по их следу, нашли опустошенный банкомат недалеко от дороги у деревни Полковое возле Северного обхода Тамбова.

По этому факту в УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». За такое преступление грозит до 10 лет колонии со штрафом в пределах 1 миллиона рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, что в здание торгового центра воры проникли, взломав дверные запоры. Сигнализацией торговый центр не оборудован. Внутри велась лишь видеозапись, которую в режиме онлайн никто не отслеживал. К совершению преступления похитители тщательно подготовились: взяли необходимые инструменты и экипировку, распределили роли каждого из участников кражи.

Двери ТЦ воры сумели вскрыть Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Спустя некоторое время полицейским удалось выйти на след одного из участников похищения банкомата. Для его поимки сотрудники уголовного розыска регионального УМВД отправились в Москву. В столице им удалось задержать и доставить в Тамбов 40-летнего мужчину. Сообщается, что он – житель ближайшего зарубежья. 26 мая в суде по ходатайству следствия его заключили под стражу и отправили в сизо. Судьба пропавших из банкомата денег пока остается неизвестной.

- Сотрудники тамбовской полиции продолжают устанавливать обстоятельства дерзкого преступления и людей, его совершивших, - говорят в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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