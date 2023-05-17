Украсть банкомат за 60 секунд: в Тамбове дерзко похитили аппарат с пятью миллионами

Банкомат отодвинули, оборвали провода и увезли на тележке

Ночью 16 мая из ТЦ «Браво Сити» четверо пока не известных преступников похитили банкомат. Все происходящее в торговом центре попало на камеры видеонаблюдения. Четверо в масках с чем-то похожим на монтировку вбегают в зал, где установлены банкоматы, причем среди аппаратов разных кредитных организаций они проявили интерес только к принадлежащему ВТБ.

Ни взрыва, ни искр болгарки – налетчики просто наваливаются и враскачку отрывают аппарат от креплений. Его отодвигают от стены, грузят на специально прихваченную для этих целей тележку и, на ходу обрывая оставшиеся провода, выкатывают на улицу. На все уходит не больше минуты.

Затем вам воры погрузили банкомат в черный внедорожник и скрылись.

Пропажу спустя несколько часов обнаружил охранник ТЦ. Предполагается, что в момент инцидента он спал в своем служебном помещении, а когда делал обход, понял, что объект обокрали. Он же вызвал на место полицию. Оказалось, что сигнализацией торговый центр не оборудован, поэтому решать вопрос пришлось в «ручном режиме».

Через некоторое время выпотрошенный банкомат нашли в лесополосе возле одного из сел Тамбовского района. Как именно его вскрывали, не сообщают: идет следствие. Полицейские продолжают и розыск самих преступников. По данным правоохранителей, похищено более 5 миллионов рублей.

Пока остается загадкой, как налетчики попали в торговый центр. Работает он до 23 часов и на ночь закрывается, видимых повреждений на двух входах в торговую точку нет. Сотрудники ТЦ «Браво Сити» уверяют, что дежуривший в момент кражи охранник отличался ответственностью и исполнительностью.

- У него все всегда закрыто было, - поделились наши собеседники.

В самом ЧОПе, обслуживающем этот торговый центр, с комментариями не спешат. А связаться с охранным предприятием пока не получается.

Видимых повреждений на входах в ТЦ нет Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В пресс-службе банка ВТБ подтвердили, что украденное устройство с деньгами принадлежало их кредитной организации. Сейчас в подвергшемся налету торговом центре в ряду других банкоматов на его месте – лишь торчащие из стены провода.

Сейчас на месте банкомата ВТБ зияет дыра Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Украсть банкомат за 60 секунд: в Тамбове дерзко похитили аппарат с пятью миллионами

Преступников разыскивают полицейские

Ночью 16 мая из ТЦ «Браво Сити» четверо пока не известных преступников похитили банкомат. Все происходящее в торговом центре попало на камеры видеонаблюдения. Четверо в масках с чем-то похожим на монтировку вбегают в зал, где установлены банкоматы, причем среди аппаратов разных кредитных организаций они проявили интерес только к принадлежащему ВТБ.

Ни взрыва, ни искр болгарки – налетчики просто наваливаются и враскачку отрывают аппарат от креплений. Его отодвигают от стены, грузят на специально прихваченную для этих целей тележку и, на ходу обрывая оставшиеся провода, выкатывают на улицу. На все уходит не больше минуты.

Затем вам воры погрузили банкомат в черный внедорожник и скрылись.

Пропажу спустя несколько часов обнаружил охранник ТЦ. Предполагается, что в момент инцидента он спал в своем служебном помещении, а когда делал обход, понял, что объект обокрали. Он же вызвал на место полицию. Оказалось, что сигнализацией торговый центр не оборудован, поэтому решать вопрос пришлось в «ручном режиме».

Через некоторое время выпотрошенный банкомат нашли в лесополосе возле одного из сел Тамбовского района. Как именно его вскрывали, не сообщают: идет следствие. Полицейские продолжают и розыск самих преступников. По данным правоохранителей, похищено более 5 миллионов рублей.

Пока остается загадкой, как налетчики попали в торговый центр. Работает он до 23 часов и на ночь закрывается, видимых повреждений на двух входах в торговую точку нет. Сотрудники ТЦ «Браво Сити» уверяют, что дежуривший в момент кражи охранник отличался ответственностью и исполнительностью.

- У него все всегда закрыто было, - поделились наши собеседники.

В самом ЧОПе, обслуживающем этот торговый центр, с комментариями не спешат. А связаться с охранным предприятием пока не получается.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что украденное устройство с деньгами принадлежало их кредитной организации. Сейчас в подвергшемся налету торговом центре в ряду других банкоматов на его месте - лишь торчащие из стены провода.

- В настоящее время по факту произошедшего ведется следствие, - говорят в ВТБ. - Ближайшие устройства, которыми могут воспользоваться клиенты нашего банка, расположены в офисе на улице Мичуринской, 213Б.

«Браво Сити» не первый раз фигурирует в тамбовской криминальной хронике. Несколько лет назад из ювелирного магазина, расположенного на территории ТЦ, трое мужчин похитили драгоценности на сумму около 3 миллионов рублей. Пока два подельника отвлекали продавца, третий отмычкой открыл ящик прилавка и украл три кольца из белого золота и золотые серьги с сапфиром. Позже полицейские сообщили о задержании одного из воров.

КСТАТИ

Платить обычно приходится страховщикам

Как пояснил «КП» источник в банковской сфере, от таких преступлений прежде всего страдают даже не кредитные организации, а страховые компании. Как правило, с ними заключают договоры. А когда аппараты вырывают и увозят или крадут деньги иными способами, страховщикам приходится брать на себя причиненный ущерб.

Банкам такие кражи, конечно, тоже не безразличны. Как правило, им приходится тратиться на установку нового банкомата, а это дорого.

По данным нашего собеседника, деньги на случай вскрытия устройства ворами специальным порошком вопреки слухам не метят. Тем не менее, есть обязательные требования безопасности для банкоматов. Так, рядом с ним должна находиться видеокамера, а расстояние между стеной и устройством - небольшим, но в тамбовском ТЦ оно было достаточно приличным. Ну, и сами аппараты имеют множество степеней защиты.

Расстояние между стеной и устройством - внушительное Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Банки и банкоматы часто становятся объектом внимания преступников. Иногда, чтобы поживиться, они идут на самые разные. Так в Приморье грабители проломили вход в банк через подвал жилого дома и похитили оттуда 12 миллионов рублей. В Перми уже больше десяти лет полицейские пытаются поймать банду, которая грабит банкоматы. Воры делают подкопы через подвала или канализационные коллекторы, вырезают дно устройства болгаркой, забирают деньги и на год-два затихают, а потом совершают следующее преступление.

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