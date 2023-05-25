В Тамбове отпразднуют День славянской письменности и культуры

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28 мая тамбовчан приглашают на празднование Дня славянской письменности и культуры, которое состоится в городском парке культуры и отдыха. В этот день на главной сцене гостям представят концертно-познавательную программу, которая стартует в 10 часов и продлится до 19 часов. Участие в ней примут артисты и коллективы фольклорного жанра.

Кроме того участники праздника смогут познакомиться с различными этническими игровыми станциями и площадками, они проработают в парке весь день - с 10 до 16 часов. Тамбовчане смогут принять участие в состязаниях на силу и ловкость, попробуют приготовить хлебобулочные изделия по старославянским рецептам и тут же отведают продукцию пекарей. Гостей обещают научить основам кузнечного и гончарного дела, изготовлению эко-ковриков, мезенской росписи.

Также в программе – массаж топором, нагайкой, горшком, скалкой, оздоровительная гимнастика и обучение секретам банного мастерства на мастер-классе «С легким паром». Экспозицию доспехов, мечей и щитов на отремонтированном спуске-амфитеатре представят тамбовчанам любители исторической реконструкции.

Здесь можно будет примерить кольчугу или кирасу и обучиться несложным фехтовальным приемам. Тамбовчан ждут интересные рассказы о старинном оружии и демонстрация нескольких видов ударов кнутом. - В современных условиях, когда европейские страны открыто выступают против традиционных духовных ценностей народов России, проведение Дня славянской письменности и культуры крайне важно, - считают в городском парке культуры и отдыха. - Праздник способствует формированию гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно - нравственные ценности, и укреплению единства и сплоченности российского общества посредством культурного развития.

Татьяна Юрьева