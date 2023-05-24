Тамбовэнерго напоминает о необходимости соблюдать требования безопасности при проведении работ вблизи ЛЭП

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В связи с участившимися несчастными случаями при проведении строительных, земляных и погрузо-разгрузочных работ вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи, филиал ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» призывает руководителей организаций, осуществляющих эти работы, и занятых в них работников обеспечивать соблюдение необходимых мер безопасности.

Охранная зона – это части поверхности земли и воздушного пространства, расположенного по обе стороны от крайних проводов воздушных и кабельных линий электропередачи на расстоянии от 2 до 20 метров для воздушных линий 0,4-110 кВ. Любые работы в пределах охранных зон, как и проезд под проводами транспортных средств высотой более 4,5 метров, без письменного согласования сетевой организации категорически запрещены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

«Важно помнить, проводить работы под линиями электропередачи или в непосредственной близости от них – опасно для жизни. Соблюдение правил безопасности и требований действующего законодательства при организации работ вблизи ЛЭП поможет избежать несчастного случая и сохранить здоровье в сложившейся ситуации», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.