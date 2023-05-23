Сергей Кутенев: «Рост человеческого капитала - приоритетная задача страны»

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Сегодня это создает значительные проблемы на рынке труда, мешает технологическому прогрессу, тормозит развитие человеческого капитала и несет серьезные угрозы для ряда общественных институтов и даже для самого существования России. О том, как исправить текущую ситуацию, мы поговорили с заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергеем Кутеневым.

- Сергей Николаевич, сегодня демографическая яма приводит к отставанию отечественного производства в ряде областей. Скажите, как решить эту проблему в условиях снижения численности рабочей силы?

- Сегодня политика народосбережения и приумножение качества человеческого капитала актуально как никогда. Поскольку в условиях снижения численности рабочей силы государству просто необходимо при помощи роботизации заменить низкопроизводительные и однотипные виды профессий на высокопроизводительный интеллектуальный труд. Однако в самом начале нужно выявить факторы, которые мешают людям всецело и эффективно инвестировать в развитие своего человеческого капитала. К таким факторам я отношу:

1) Недостаточное взаимодействие высших учебных заведений и предприятий. Указом Президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. И на мой взгляд, здесь затрагивается крайне важная сфера, а именно институт наставничества, которую необходимо восстановить, что позволит наладить учебный процесс, который был утрачен с развалом СССР. Это крайне важный шаг, поскольку практический опыт зачастую имеет не меньшую, а то и большую ценность, чем теоретические знания. Взаимодействие вузов и предприятий позволит молодым специалистам развивать свои компетенции, которые помогут увеличивать человеческий капитал в высокоинтеллектуальных сферах.

2) Молодые люди зачастую вынуждены формировать собственный доход в низкопроизводительных сферах производства, это лишает их возможности приобщаться к интеллектуальному труду из-за нехватки времени на учебный процесс. Плоскость решения данной проблемы лежит в увеличении дополнительных социальных гарантий, которые могут выражаться в предоставлении комфортабельных общежитий, в повышении стипендий, дополнительных грантах и обучении за бюджетный счет с возможностью стажировки и дальнейшего трудоустройства на высокотехнологичных предприятиях страны.

3) Большой объем низкопроизводительного труда, который забирает большой объем трудоспособного населения. Преодолеть данную проблему можно с помощью повсеместного развития автоматизации и роботизации, которые начнут высвобождать трудовые ресурсы для высокоэффективного интеллектуального производства.

Не надо забывать и про морально-нравственные аспекты. Получить хорошее образование, решать серьезные технологические задачи современности и при этом гордиться своей профессией снова должно быть престижно, а для этого в человеке нужно воспитывать целостные ценностные ориентиры: семья, Родина, долг, честь и совесть. И делать это нужно со школьной скамьи. Решив данные проблемы, мы предотвратим уход молодых специалистов в другие, менее технологические сферы рыночной экономики и задействуем в наукоемком, интеллектуальном труде большое количество населения. Следовательно, приумножим человеческий капитал, объем знаний в передовых сферах производства, обеспечив промышленный суверенитет нашей страны.

- Не приведет ли популяризация и распространение интеллектуального труда к дефициту рабочих рук и деградации отраслей в низкоквалифицированных сферах, с тяжелым монотонным трудом?

- Современный мир быстро развивается и требует от человека все большей профессиональной подготовки и квалификации. Чтобы оставаться конкурентоспособными, люди должны уметь быстро адаптироваться к изменяющейся среде.

Сейчас все большее количество профессий требуют высокой квалификации для автоматизации процессов, в связи с чем происходят изменения в сфере образования. Необходимо продолжать работать в этом направлении.

Дополнительной мерой является создание упрощенной системы получения вида на жительство для привлечения в страну людей с высоким интеллектуальным потенциалом.

Надо понимать, что формирование роботизированного базиса находится в начале своего пути. Реализовав данные процессы в технологической сфере, наше государство сможет ответить на современные вызовы и сохранить проведение вектора суверенной политики на мировой арене.

Низкоквалифицированный труд не позволяет развиваться экономике, тормозит развитие России, а значит, несет прямую угрозу для нашей независимости.

Роботизация будет снижать себестоимость производства типовых товаров, тем самым можно распределять освободившиеся ресурсы на развитие производства и повышение заработной платы у работников интеллектуального труда. Исходя из этого, тяжелая физическая работа будет выполняться механизированными автономными системами.

Цифровизация и роботизация - это более, чем просто технологические изменения. В конечном итоге мы будем иметь более разумную и инновационную экономику, которая позволит использовать человеческий потенциал более эффективно. Соответственно, это будет способствовать росту и развитию не только экономики, но и домохозяйств как составной части демографических процессов.

- Сергей Николаевич, какая же в этом всем роль демографии и института семьи, ведь по идее благодаря роботизации нужно меньше людей для экономики? Зачем же нам тогда обязательно нужно иметь большие семьи?

- С первого взгляда может действительно так показаться, но уменьшение населения страны или региона приводит к множеству негативных последствий, таких как сокращение рынка труда, регресс социального государства и ухудшение экономической ситуации. Кроме того, необходимо учитывать специфику России - ее слабозаселенные обширные территории. Поэтому увеличение числа детей в семьях до 4 - 5 может быть решением вышеперечисленных проблем. Роботизация вкупе с повышенной рождаемостью поможет получить бурный рост не только крупных мегаполисов, но еще и малочисленных регионов нашей страны. Где будут создаваться и развиваться новые промышленные центры.

Однако для достижения этих целей необходимо способствовать высвобождению времени женщин для ухода за детьми и решить ряд проблем, например, таких как нехватка ресурсов у семей. Решение может быть достигнуто через различные программы государственной поддержки: предоставление льготной ипотеки, наделение земельными участками, налоговые скидки и другие формы социальной помощи. Также необходимо привлекать бизнес-структуры и благотворительные организации в программы помощи многодетным семьям, развивая социально ответственный маркетинг.

Также создание общественных организаций и клубов по интересам во всех населенных пунктах для беременных женщин и мам, для повышения их знаний и дополнительных занятий с детьми. В них будет проводиться большая работа по воспитанию в консервативных семейных традициях граждан всех возрастов. Где через систему патриотического и духовно-нравственного воспитания будут прививаться ценности, на которых Россия строилась на протяжении сотен лет. Данные инициативы помогут увеличивать количество семей, желающих стать многодетными.

- Если Россия возьмет курс на поддержание условий для формирования многодетной семьи, как это положительно отразится на экономике страны?

- Повышая человеческий капитал и внедряя роботизированные системы, государство сможет дать возможность мужчине приобщаться к более интеллектуальному труду, повышая достаток семьи и создавая мультипликативный эффект для экономики, а женщине дает возможность более полно посвятить себя детям и домашним делам.

Благодаря этому мы сможем преодолеть демографический кризис, так как увеличение количества детей в семьях позволит приумножить население страны, что, в свою очередь, повысит использование ресурсов и спрос на товары и услуги.

Кроме того, рождение детей способствует развитию сферы образования, медицины и туризма. Развитие этих отраслей повысит конкурентоспособность России на международном уровне и привлечет больше иностранных инвесторов в экономику нашей страны.

Таким образом, поднятие уровня доходов населения, в особенности мужчин, является одной из важнейших задач современного общества. Только сформировав высокооплачиваемые и стабильные рабочие места, создав условия для развития предпринимательства и улучшив образование людей, можно обеспечить благополучие семей и успешное развитие общества в целом, а развитие робототехники перекроет все потребности в низкоквалифицированном труде.

Беседовала Елена Зябкина.