Представители Тамбовэнерго побывали на празднике последнего звонка у воспитанников подшефной школы-интерната

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» по доброй традиции поздравили с окончанием учебного года воспитанников подшефного ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в деревне Красненькая Тамбовского района.

На торжественной линейке собрались школьники, педагоги, родители, гости праздника, в том числе сотрудники Тамбовэнерго. Учащиеся интерната подготовили концерт, для выпускников прозвучал последний звонок. С напутственными словами к выпускникам обратилось руководство Тамбовэнерго и вручило детям памятные подарки.

Директор образовательного учреждения Надежда Дементьева от лица учителей, воспитателей и учащихся поблагодарила представителей Тамбовэнерго за многолетнюю поддержку школы-интерната.

Работники Тамбовэнерго уже более 20 лет шефствуют над образовательным учреждением. Энергетики оказывают школе-интернату помощь и поддержку в улучшении материально-технической базы, регулярно навещают его воспитанников в течение учебного года, поздравляют с праздничными датами.

«Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом внимании и попечении со стороны общества. Им важно чувствовать, что о них помнят. Поэтому работники нашего филиала каждый раз, приезжая к ребятам в гости, стараются подарить им частичку своего тепла», - отметил и. о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.