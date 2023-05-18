Игорь Артамонов: Наши аграрии успешно специализируются на производстве мяса, молока, яиц

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов в своём ежегодном отчёте перед жителями региона отметил работу АПК региона. Липецкие аграрии в прошлом году получили второй за всю историю региона урожай зерновых – 4 млн тонн, стали первыми в стране по тепличным овощам – собрали 183,4 тысячи тонн, вырастили 800 тысяч тонн масличных культур.

«Агропромышленный комплекс является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области. Наши аграрии успешно выращивают зерновые и масличные культуры, сахарную свеклу, картофель, плоды, овощи открытого и защищенного грунта, специализируются на производстве мяса, молока, яиц. Липецкая сельхозпродукция экспортируется в 81 страну мира», - сказал Игорь Артамонов.

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Также губернатор рассказал о развитии проекта «Агрегатор», который помогает липецким фермерам выйти на прилавки федеральных торговых сетей. Его запустили в ноябре 2022. Сегодня продукцию от местных фермеров – фрукты, овощи, молочную продукцию, колбасу, мясные деликатесы – можно купить в ближайшем супермаркете. Сейчас в проекте участвуют 24 производителя. Скоро к нему присоединятся получатели соцконтракта. Они могут получить от государства 400 тысяч рублей на развитие личного хозяйства. Агроагреготор гарантирует, что выкупит у них весь урожай.

«Липчане любят продукцию местных производителей. Например, когда покупатели видят, что картофель выращен в Задонском районе, спрос возрастает в три раза», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.