Игорь Артамонов: Радует, что всё, что планировали, мы сделали – построили, отремонтировали, благоустроили

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В самом начале руководитель области подчеркнул, что в сложный по многим параметрам год удалось справиться со всеми вызовами. Построены соцобъекты, выполнены все социальные обязательства перед гражданами, появились новые инвестпроекты, сельское хозяйство не пострадало от санкций, регион благоустраивается, растёт турпоток.

Игорь Артамонов сообщил, что в прошлом году в регионе были сданы 283 объекта, в том числе по благоустройству. «Это был непростой год, поэтому особенно радует, что всё, что планировали, мы сделали – построили, отремонтировали, благоустроили. Всё это делается для будущего наших детей, а Липецкая область становится регионом, в котором хочется жить и работать», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Губернатор рассказал о новых социальных учреждениях, которые в 2022 году были построены и отремонтированы для детей. Это школы, детские сады и поликлиники. Игорь Артамонов отметил, что сегодня сельские школы в регионе не хуже городских, а иногда даже лучше. Так, в посёлке Ключ Жизни Елецкого района в прошлом году построили новый корпус школы и оснастили по последнему слову техники. В городе Грязи возвели первую за 60 лет школу, большую – на 800 мест. В Лебедяни по просьбам жителей построили новый корпус для переполненной школы №3.

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Губернатор подчеркнул, что и капитальный ремонт школ стал другим. Фактически учебные заведения переделываются, полностью переоснащаются и после окончания работ выглядят как новые. Например, лицей №5 в Ельце. О том, что здание 1978 года напоминают только документы, снаружи и внутри – здание и кабинеты как с открытки.

Одним из ярких объектов не только в рамках региона, но и в масштабах страны стал новый детский сад в Добром. Проект положительно оценил Минсельхоз России, который финансировал строительство, а также Совет Федерации – сенаторы назвали добровский садик и качество исполнения проекта примером для всей страны. Ещё одно дошкольное учреждение в прошлом году построили в посёлке Солидарность Елецкого района.

Как отметил руководитель региона, построенные в 2022 году в Липецкой области медучреждения спасут здоровье тысяч детей. Для этого в Липецке построили новую поликлинику на улице Гагарина с большой и хорошо оснащённой лабораторией, дневным стационаром и тремя тысячами единиц оборудования. На базе поликлиники открыли Центр реабилитационной медицины, где помощь могут получить дети из любой поликлиники города.

В Чаплыгине построили медучреждение, где обследоваться и лечиться будут и дети, и будущие мамы. В красивое новое здание из аварийной поликлиники переехали местные педиатры и женская консультация. Появились кабинеты, которых раньше в городе не было, например, для физиопроцедур, открылись палаты дневного пребывания и малая операционная.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.