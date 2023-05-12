МегаФон определил самые «качающие» места в Котовске

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Такой вывод сделали эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Котовск — город с высоким показателем качества городской среды в Тамбовской области, где есть на что посмотреть. Необычные скамейки привлекают самых продвинутых интернет-пользователей. Каждая из них имеет оригинальное исполнение — например, в виде огромного стула или неваляшки с выгнутым сидением, чтобы сближать людей. Ежемесячно горожане прокачивают в парке порядка 7,5 Тб интернет-трафика, это на 65% больше, чем среднее значение рядом с другими достопримечательностями. Такого объема трафика хватит чтобы три года беспрерывно смотреть онлайн фильм «Форрест Гамп», где весь сюжет главный герой проводит на лавочке, рассказывая свою историю.

Оказалось, что любители городских арт-объектов качают на 43% больше трафика, чем покупатели магазина неваляшек, где продаются сувениры с символом города, занявшим второе место по потреблению интернета. Замыкает тройку достопримечательностей Благовещенский храм, его посетители пользуются услугами передачи данных в два раза меньше лидеров, видимо больше погружаясь в свои мысли.

«В местах притяжения людей особенно важно обеспечить стабильный интернет-сигнал. В этом году мы провели работы по улучшению качества связи, охватив парковые зоны и спортивные объекты. Теперь даже при пиковых нагрузках наши абоненты могут с комфортом выйти в Сеть, загрузить файлы, посмотреть видео», — комментирует Александр Мудрецов, директор МегаФона в Тамбовской области.

С начала году в Тамбовской области специалисты МегаФона провели работы более чем на 5 объектах связи, LTE-покрытие сейчас охватывает 88% населения. В первом квартале этого года независимые эксперты международной компании Ookla подтвердили лидерство оператора в регионе. Показатель медианной скорости достигает 33,4 Мбит/с., что на 37% выше, чем у ближайшего конкурента.

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