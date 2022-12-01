В Тамбовские энергетики подбирают кадры с прицелом на будущее

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По традиции представители предприятия приняли активное участие в подборе молодого персонала, который состоялся в ходе Ярмарки вакансий, прошедшей в Тамбовской государственном техническом университете (ТГТУ). На мероприятии также были представлены региональные предприятия различных отраслей и сфер деятельности.

Во время стендовой сессии сотрудники Тамбовэнерго, входящие в Совет молодежи филиала, рассказали студентам о специфике и перспективах деятельности крупнейшей региональной энергокомпании, кадровой политике предприятия, существующих вакансиях, уровне заработной платы, социальной поддержке и возможностях профессионального роста молодежи.

«Развитие и формирование кадрового потенциала – одна из основных задач «Тамбовэнерго». Молодые специалисты с высшим техническим и инженерным образованием обладают актуальными знаниями в сфере современных технологий, поэтому в таких кадрах мы особенно заинтересованы. Ярмарка вакансий дает отличную возможность компаниям привлечь молодых специалистов, выпускникам позволяет больше узнать о выбранной профессии и предполагаемом работодателе, а также актуализировать полученные знания для успешного применения их на практике», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.