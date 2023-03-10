Тамбовские энергетики в 2023 году направят на реализацию ремонтной программы порядка 146 миллионов рублей

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В рамках ее реализации компания выполнит большой объем мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения потребителей. В общей сложности на эти цели планируется направить 146,567 млн. рублей.

Специалистами филиала будет отремонтировано 85 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ и 51 трансформаторная подстанция (ТП), проведен поэлементный ремонт оборудования на 19 подстанциях (ПС) напряжением 35-110 кВ.

Работы пройдут, в том числе, на энергообъектах, которые являются источником электроснабжения для станций обезжелезивания и водозаборов, являющихся социально-значимыми объектами, и значимых предприятий региона таких как птицефабрика «Тамбовская индейка», «Мясоптицекомбинат Первомайский», «Оборонэнерго», «Крахмалпродукт», магистральный нефтепровод «Транснефть – Дружба», животноводческая компания «Тамбовский бекон», нефтегазовая компания «Газпром трансгаз Москва», АО «РЖД».

Большое внимание будет уделяться и расчистке воздушных трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, которая проводится в целях профилактики возникновения аварийных ситуаций. В течение года работники «Тамбовэнерго» расчистят порядка 575 га трасс воздушных ЛЭП.

«Качественно проведенная ремонтная кампания позволяет снизить вероятность возникновения аварийной ситуации в период осенне-зимнего максимума нагрузок и обеспечить надежность электроснабжения потребителей в холодное время года», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.