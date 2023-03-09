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Общество9 марта 2023 13:45

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг» вошёл в топ-50 лучших событий прошедшего года

Международный фестиваль проходит ежегодно в Липецкой области
Источник:kp.ru
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Международный фестиваль реконструкторов «Русборг», который ежегодно проводится в Елецком районе Липецкой области, вошел «ТОП-50 лучших событий года» национального календаря EventsInRussia.com. В этом году на конкурс было подано более 1000 заявок из 70 регионов России. Отбор проходил в несколько этапов. Он включал в себя народное голосование в Клубе путешествующих по России RussiaTravel.club, в результате которого пять событий получили статус «Лучшее событие года» заочно, и работу экспертного жюри.

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«Это замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Он позволяет участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Учитывались такие критерии как оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, регулярность проведения, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры, а так же транспортная доступность и возможности для размещения и питания гостей.

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«Мы отобрали 50 самых значимых и интересных событий, которые пройдут в разных уголках нашей страны. Некоторые из них имеют статус не только всероссийского мероприятия, но и международного. Это и исторические реконструкции, масштабные выставки, спортивные соревнования, праздники и фестивали. Тематика представленных на конкурс событий разнообразна – музыка, кино, гастрономия, экология, литература. Более половины поданных на конкурс событий проходят на летние месяцы», – отметил Михаил Ушаков, руководитель проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС