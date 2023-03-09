«Если техника, то только Ростсельмаш»: аграрии из Тамбова посетили ключевого российского производителя сельхозтехники

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В рамках ежегодного мероприятия «Один день на Ростсельмаш» сельхозпроизводители Тамбовской области посетили различные цехи на территории предприятия. Гости своими глазами увидели, где и как собирается техника, узнали о грядущих новинках, протестировали некоторые модели на площадке, а также смогли задать все интересующие вопросы напрямую представителям компании.

День для делегации сельхозпроизводителей из Черноземья выдался очень ярким и познавательным. Это и неудивительно, ведь у производителя с мировым именем очень богатая история. Компания, в которой работают более 14 тысяч человек, расположена на территории более 140 гектаров. Обойти пешком такую территорию сложно, поэтому участники делегации передвигались по комплексу на специальном автобусе.

Официальным днем рождения компании Ростсельмаш считается 21 июля 1929 года. С этого дня на производственной площадке Ростова-на-Дону стала выпускаться первая продукция: плуги, сеялки, сноповязки, а уже в 1937 мировой общественности был представлен комбайн «Сталинец-1».

На сегодняшний день предприятие входит в число мировых лидеров по производству техники, а также располагает собственным центром инноваций, экспериментальной базой и современным производством полного технологического цикла. В цехах собирают широкую линейку техники - 24 типа сельскохозяйственных машин 150-ти модификаций.

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ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СБОРЕ УРОЖАЯ ПОМОГАЕТ ДОСТИГАТЬ КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Артем Кондрашкин, главный инженер ООО «АГРОГАРД», расположенном в Рассказовском районе Тамбовской области, поделился своим опытом работы с техникой Ростсельмаш.

- Наш земельный банк насчитывает порядка 20 тысяч гектаров. На полях выращиваем как зерновые, так и технические культуры. Достигать высоких показателей в сборе урожая, безусловно, помогает качественная техника. В нашем парке три трактора Ростсельмаш 2375 и пять зерноуборочных комбайна TORUM 785, - рассказал Артем Кондрашкин.

Компанию Ростсельмаш аграрий, в первую очередь, ценит за надежность, постоянные модернизации, оперативное реагирование сервисной службы, а также за быстрые поставки запасных частей.

- Мы поддерживаем отечественные товары и, более того, наш холдинг нацелен постепенно перейти на передовые модели компании Ростсельмаш, будь то трактор или комбайн. Считаю, что русские люди должны работать на качественной российской технике, - подчеркнул инженер.

Он также рассказал, что рад был присутствовать на такой встрече.

– Благодаря подобным открытым мероприятиям непосредственно эксплуатанты могут напрямую пообщаться с проектировщиками-изготовителями, - подытожил Артем Кондрашкин.

ЕСЛИ ТЕХНИКА, ТО РОСТСЕЛЬМАШ

Начальник отдела материально-технического снабжения ГК «Доминант» Артем Блохин также полностью доверяет технике Ростсельмаш.

- Наше владение насчитывает 20 гектаров земли, основной уклон делается именно на сахарную свеклу, также на полях расположен питомник, яблоневые сады, растет земляника, ячмень, соя и подсолнечник. Для того, чтобы качественно обрабатывать урожай, используем семнадцать зерноуборочных комбайнов ACROS и тракторы Ростсельмаш.

По словам собеседника, продукция российского производителя в первую очередь поражает своими разработками.

– Также высоко ценим качество сборки, и работу сервиса. Для нашей компании выбор уже давно очевиден, если техника, то только от Ростсельмаш.

НЕЗАМЕНИМА В ХОЗЯЙСТВЕ

Полностью доверяет продукции Ростсельмаш и старший инженер группы компаний «Русагро» Александр Рязанов. – Земельный банк моего хозяйства двадцать две тысячи гектаров, основной упор делаем на три деления: сахарная свекла, соя и зерновые культуры. Можно сказать, что в агробизнесе я с самого детства, а с компанией «Русагро» работаю вот уже 6 лет. Управлять таким большим хозяйством помогает девять единиц TORUM 740 и 750. С уверенностью могу сказать, что техника Ростсельмаш просто незаменима в сельскохозяйственном бизнесе, - заключил Александр Рязанов.

Александра Какасьева