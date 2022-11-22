Прошел семинар по энергосбережению и электробезопасности для студентов ТГТУ

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Сотрудники филиала «Тамбовэнерго» провели семинар по энергосбережению и электробезопасности в формате «открытого диалога», прошедшего на базе инновационной площадки «Точка кипения» Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ). В мероприятии приняли участие порядка 70 студентов Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники вуза.

Первая часть семинара была посвящена обсуждению вопросов энергосбережения в электроэнергетической отрасли. Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности «Тамбовэнерго» Сергей Первушин выступил с презентацией «Применение систем накопления электроэнергии в распределительных сетях».

Вторая часть мероприятия затрагивала важнейшую тему электробезопасности на производстве. Ведущий инженер службы производственного контроля «Тамбовэнерго» Андрей Панков рассказал собравшимся о системной работе, направленной на недопущение случаев производственного травматизма, создание условий для безопасного проведения работ.

Эффективное и взаимовыгодное сотрудничество «Тамбовэнерго» и ТГТУ продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Во время обучения в университете студенты-энергетики получают прекрасную теоретическую подготовку с использованием самых современных технологий. Проходя практику в Тамбовэнерго, они приобретают ценный опыт работы, а по окончании вуза приходят в компанию, обладая практическими навыками трудовой деятельности.

Сотрудники Тамбовэнерго регулярно проводят профориентационные встречи, «круглые столы» и дни открытых дверей для студентов. Кроме того, в течение последних лет происходит активное взаимодействие в рамках реализации проекта по организации работы студенческих строительных отрядов на предприятии.

«Мы работаем в компании, которая является одним из лидеров отечественного электросетевого комплекса. В настоящее время в российской энергетике внедряются инновации, современные управленческие методики, новые энергосберегающие технологии производства. Поэтому столь важное внимание уделяется профессиональной подготовке кадров, укреплению связей между высшей школой и предприятием», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.