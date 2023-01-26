Участники спецоперации из Тамбовской области получат «весточки» от школьников ко Дню защитника Отечества

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Ее запустил благотворительный фонд помощи участникам специальной военной операции «Развитие Тамбовщины» и министерство образования и науки Тамбовской области. Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Детям региона предлагают сделать рисунок и написать слова поддержки военнослужащим.

«Мы приглашаем школьников поддержать акцию и проявить свои творческие способности, - говорит координатор фонда «Развитие Тамбовщины» Наталья Вассунова. - Нашим бойцам сейчас непросто, им очень важно знать, что дома их ждут, о них переживают. Поэтому мы хотим, чтобы каждый солдат получил тёплую весточку с родной земли, пусть знают о том, что у них надёжный тыл».

У акции есть несколько простых условий. Так, размер рисунка должен быть не больше формата A4. На нем можно указать только имя, возраст и место проживания. Информацию о школе и фамилию автора писать не нужно. Рисунки принимают в администрациях школ до 9 февраля. К празднику «весточки» уже доставят в зону специальной военной операции.

Тамбовские школьники уже передали тысячи открыток и писем нашим военнослужащим в рамках подобных акций. В ответ они неоднократно получали благодарность и подтверждение, что такие «весточки» важны.

Отметим, фонд «Развитие Тамбовщины» продолжает активную работу и оказывает конкретную помощь кадровым воинским частям местного гарнизона, участвующим в СВО, а также мобилизованным гражданам Тамбовской области, которые находятся как в местах подготовки как в «домашнем» регионе, так и в других субъектах России.

Инициатива создания фонда принадлежит предпринимателям региона. Его работу поддержал Глава Тамбовской области Максим Егоров.

По данным на 23 января, в фонд пожертвовали больше 164 миллионов рублей. Свой вклад сделали несколько тысяч предпринимателей и простых жителей. На покупку обмундирования, оборудования и много другого уже направлено больше 115 миллионов рублей. Также фонд получил и передал военным товаров на 2 миллиона рублей.