Тамбовские энергетики обеспечили электроснабжением новую станцию обезжелезивания в Петровском районе

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Основным источником электроснабжения данного объекта стала подстанция 110/35/10 кВ «Волчковская».

Водонапорной башне, обслуживающей село Волчки, уже почти полвека. С возложенной задачей – водоснабжением она справлялась с большим трудом. Особенно часто возникали перебои в летний сезон, когда вода в большом объеме требуется для полива.

Установку новой станции обезжелезивания и водопроводных сетей ожидается завершить в ближайшее время. Водозаборный узел обеспечит подачу воды 560 жителям села. Общая стоимость проекта составила свыше 11 миллионов рублей.

«В регионе проводится благоустройство общественных пространств, формируется комфортная и доступная для жизнедеятельности среда в населенных пунктах. «Тамбовэнерго» вносит свой вклад в модернизацию систем водоснабжения с использованием современных технологий и, как следствие, в повышение качества питьевой воды», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.