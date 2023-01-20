Игорь Артамонов: У наших учёных много перспективных идей и богатейший опыт

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Обсуждались перспективы развития липецких вузов.

Губернатор рассказал министру о проектах, которые реализуются в высших учебных заведениях региона и подчеркнул, что необходимо укреплять материально-техническую базу вузов, особенно ЛГТУ и елецкого госуниверситета.

«В этих вузах работают высококлассные преподаватели, которые готовят востребованных для региона и страны специалистов. У наших учёных много перспективных идей и богатейший опыт. Переоснащение университетов откроет новые возможности для педагогов и студентов», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В ходе встречи министр и губернатор особое внимание уделили развитию медицинского факультета в ЕГУ имени И.А. Бунина. Также Игорь Артамонов попросил оказать содействие с кадровым обеспечением вузов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.