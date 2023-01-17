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Общество17 января 2023 9:00

Тамбовские энергетики обеспечили электроснабжением объект здравоохранения в Тамбовском районе

Специалисты филиала «Тамбовэнерго» обеспечили подачу электроэнергии новому Центру врача общей практики в с. Тулиновка Тамбовского района Тамбовской области
Источник:kp.ru
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Технические мероприятия проводились по договору технологического присоединения в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», которая предусматривала строительство Центра врача общей практики в селе. Основным источником электроснабжения объекта стала подстанция 35/10 «Тулиновская».

Новый объект здравоохранения будет оснащён физкабинетом, процедурной, необходимым современным оборудованием и соответствовать всем стандартам оказания медицинской помощи на селе. Центр врача общей практики обеспечит первичной медико-санитарной помощью более 2 тысяч детей и взрослых, его открытие ожидается в скором времени.

«Социально значимые объекты находятся на особом контроле энергетиков. Обеспечение надежного и качественного электроснабжения учреждений здравоохранения – это вклад «Тамбовэнерго» в повышение доступности медицинской помощи и стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

БИЗНЕС-ПРЕСС