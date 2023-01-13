В Тамбовской области сформирован запас лекарств для льготников на несколько месяцев вперед

В Росздравнадзоре по Тамбовской области рассказали, как в регионе следят за наличием лекарств, на сколько большой запас препаратов есть для льготников, а также предупредили тамбовчан о возможных мошенниках в этой сфере. На вопросы журналистов на брифинге ответил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области Андрей Чернышев.

Так, для федеральных льготников запас лекарств сегодня составляет 6,5 месяцев, для региональных – более 3 месяцев.

Наличие лекарств в режиме реального времени отслеживают в Росздравнадзоре. Там подчеркивают, что проблем в отрасли нет.

«Некоторые медиа в погоне за сенсациями рассказывают, что у нас есть проблемы с лекарствами. Как глава ведомства гарантирую, что это не так. Снабжение идёт по плану, никаких проблем мы не наблюдаем. В тамбовских аптеках имеется достаточный запас лекарственных средств», - подчеркнул руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области Андрей Чернышев.

Вместе с тем, в регионе отмечен повышенный спрос на отдельные препараты, поэтому по ним могут возникать незначительные задержки в поставках. Но дистрибьюторы оперативно решают логистические проблемы.

В то же время, в Росздравнадзоре отметили, что в аптеках практически всегда есть аналоги любых лекарственных средств, разница лишь в названии.

Также в ведомстве рассказали об активизации мошенников, которые предлагают гражданам продать лекарства по завышенным ценам. При этом гарантии, что лекарства будут доставлены – нет. Кроме того, специалисты подчеркивают, что применение таких препаратов может быть опасно для здоровья. Они могут быть подделкой, оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.

Татьяна Юрьева