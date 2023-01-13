Тамбовские энергетики – в числе лучших в регионе по уровню подготовки в области ГО и ЧС

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Филиал «Тамбовэнерго» занял третье место среди 600 компаний Тамбовской области по уровню организации работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Такое решение было принято по итогам 2022 года на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На заседании, прошедшем под руководством главы Тамбовской области Максима Егорова, были подведены итоги деятельности областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и поставлены задачи по обеспечению безопасности на 2023 год. Также лучшие муниципалитеты, спасательные службы, предприятия были награждены дипломами по результатам деятельности в 2022 году. Коллективу «Тамбовэнерго» был вручен диплом третьей степени.

«Тамбовэнерго» в течение года успешно реализовывало План основных мероприятий в области ГО и ЧС. Задачи по подготовке работников филиала к деятельности в этой сфере выполнены в полном объеме», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.