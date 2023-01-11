Игорь Артамонов: Благодаря этим средствам сможем реализовать мероприятия по строительству объектов для переработки и утилизации осадка сточных вод

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Правительство России одобрило заявку на реконструкцию очистных сооружений Липецкой станции аэрации в областном центре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Дополнительные средства в размере 1,6 млрд рублей на реализацию проекта выделят из Фонда национального благосостояния.

«Благодаря этому сможем реализовать все необходимые мероприятия, в том числе по строительству объектов для переработки и утилизации осадка сточных вод. А значит, проблема неприятного запаха останется в прошлом. Да и сами очистные приведем в порядок, чтобы служили еще долгие годы и не наносили вреда окружающей среде», – подчеркнул губернатор.

С предложением о развитии объектов МУП «Липецкая станция аэрации» вышло ООО «РВК – Липецк». Концессионер заявил о готовности модернизировать очистные сооружения. Общая стоимость работ превышает 4 млрд рублей. Наиболее важным этапом будет строительство цеха механической переработки комплекса, на это направлено 1,1 млрд рублей. В целом проект планируется завершить к концу 2024 года, в результате ожидается снижение концентрации зловонных веществ в выбросах, а также влажности и объема свежеобразующегося осадка стоков.

Более 570 млн рублей потребуется на систему аэрации и перемешивания аэротенков на участке биологической очистки. Также должна быть налажена система газоочистки, стоимость работ составит около 200 млн рублей. Отметим, что «РВК-Липецк» берет в концессию всю систему водоснабжения и водоотведения города. Общий объем инвестиций в оба проекта составляет 20,6 млрд рублей в ценах 2022 года.

Игорь Артамонов напомнил в своем телеграм-канале, что в прошлом году правительство региона сделало несколько важных шагов в сфере экологии. «Например, приобрели 25 новых автобусов на газу. Еще 46 получим в этом году. Серьезно усилили мониторинг качества воздуха. Для этого запустили восемь новых постов, которые фиксируют возможные превышения по наиболее значимым веществам. И вредных выбросов, действительно стало меньше», – отметил Игорь Артамонов.

Он добавил, что ликвидированы 106 стихийных свалок и ряд других объектов в Данкове, Липецке, поселке Северный Рудник. На их месте, а это 35 гектаров, появятся луга. Продолжается рекультивация свалки «Венера» в Липецке и Нижневоргольской свалки в Ельце, а это еще 33 гектара чистой липецкой земли.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.