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Общество1 марта 2022 13:20

Темы соцподдержки и ЖКХ стали основными на приемах граждан у председателя Воронежской облдумы в феврале

Обращения избирателей были рассмотрены председателем Воронежской областной Думы, секретарем регионального отделения «Единой России» Владимиром Нетёсовым на площадке партийной общественной приемной
Источник:kp.ru
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Жителям региона были оказаны консультации и даны разъяснения по вопросам ЖКХ и социальной поддержки.

Граждане просили разобраться в вопросах, связанных с начислением коммунальных платежей, качеством оказания услуг, взаимодействием с управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями. Избирателей также волновали вопросы, связанные с уборкой и благоустройством территорий.

Кроме того, в рамках тематических приемов, посвященных вопросам социальной защиты, поддержки многодетных семей, матерей и отцов, заявители обращались с вопросами о предоставлении субсидий, выплатах на детей, получении земельных участков под жилищное строительство. Также была оказана помощь в вопросах, связанных с переоформлением пенсии, реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, оказанием помощи в связи со сложной жизненной ситуацией.

Решение большинства вопросов удалось найти непосредственно во время приемов граждан. Остальные потребуют проработки совместно с профильными структурами исполнительной власти. Все обращения взяты на контроль.

БИЗНЕС-ПРЕСС