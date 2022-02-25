Работа Липецкой области в сфере энергоэффективности положительно отмечена на заседании Госсовета РФ

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Опыт Липецкой области по организации и выполнению работы в области энергоэффективности отмечен во время заседания рабочей группы Государственного Совета РФ по вопросу «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в Российской Федерации». Госсовет проходил под руководством помощника Президента РФ Игоря Левитина. Обсуждались наиболее востребованные направления, актуальные проблемы и предложения по реализации в указанной сфере.

Тема энергосбережения задаёт тенденцию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленную на разумное распределение финансовых и коммунальных ресурсов. Для популяризации и информирования граждан о необходимости повышения энергоэффективной деятельности в Липецкой области разработана интерактивная карта "Энергоэффективность МКД"

Была проведена оценка работы систем теплоснабжения и теплопотребления более чем шести тысяч домов Липецкой области. Каждое здание получило индивидуальный архив показаний общедомовых приборов учёта. Дома с низкой энергоэффективностью на ней обозначены красным. Также на карте отмечены присутствие УК, наличие АТП и его исправность.

Целесообразность установки АТП определяют специалисты Фонда капитального ремонта и Центра энергоэффективности. В этом году на официальном сайте ФКР начал действовать электронный помощник «Сервис АТП», где жители могут самостоятельно узнать, как установить автоматизированный тепловой пункт.

За период 2019-2021 гг. в Липецкой области в рамках программы капитального ремонта автоматизированные тепловые пункты были установлены в 165 домах региона, что заметно сократило количество обращений и жалоб на некачественное предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и высокие платежи за отопление. Специалисты отметили снижение количества домов с низкой энергоэффективностью за три года с 800 до 300.

«Повышение эффективности управления жилищным фондом – один из приоритетов работы власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В этом вопросе очень важно мнение людей. Нужно беседовать с жителями, разъяснять им, за счёт чего и как могут снизиться коммунальные затраты».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.