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Общество25 февраля 2022 6:10

Репетиторский центр Smart school: «Комплексный подход к развитию вашего ребенка!»

В центре уделяют внимание не только умственному развитию ребенка, но и его психологическому и физическому здоровью
Источник:kp.ru
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Ведь успеваемость ребенка зависит от благоприятного развития всех физических, психических функций и душевных качеств

Репетиторский центр Smart school, появился в Тамбове в сентябре прошлого года благодаря маме двоих детей Ирине Пахомовой. Ей, не понаслышке знающей о проблемах, с которыми сталкиваются родители, стремящиеся дать своему ребенку качественное дополнительное образование, хотелось создать образовательную площадку, где использовались бы современные технологии, работали неравнодушные педагоги и специалисты, готовые помочь в решении любой проблемы.

- По образованию я инженер-эколог и юрист, - рассказывает Ирина Пахомова. – После вуза стала работать по основной специальности – экологом. Всегда мечтала начать свое дело, которое могло бы приносить пользу людям. Так как я еще и мама двух девочек, одна из которых учится в третьем классе, а вторая ходит на подготовку к школе, процесс образования детей изучила на личном опыте. Я считаю, что для полноценного развития ребенка требуется комплексный подход. Я хочу, чтобы дети были всесторонне развиты, получали качественные знания, учились мыслить креативно и находить выход из любых жизненных ситуаций. Так в сентябре 2021 года появился репетиторский центр Smart school, в котором ребенок может получить помощь высококвалифицированных специалисты.

Главной идеей интерьеров центра Smart school является чистота линий и открытых пространств, приятные глазу спокойные цветовые решения, современное оснащение. Нам удалось создать уютную и комфортную атмосферу как для деток, так и для их родителей.

Репетиторский центр находится по адресу Карла Маркса, 161Б

www.instagram.com/smart.school68/

БИЗНЕС-ПРЕССВРЕМЯ ЖЕНЩИН