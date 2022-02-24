В Липецкой области любители зимнего триатлона померятся силами 27 февраля

.

Чемпионат Липецкой области по зимнему триатлону состоится 27 февраля, в 11.00. На гонку приглашают поклонников спорта старше 16 лет. Участников ждет преодоление следующих дистанций: бег на 3 километра (6 кругов), заезд на горном велосипеде длиной 5 километров (10 кругов), а также пятикилометровая лыжная гонка – аналог плавания в «летнем» варианте триатлона. Начало соревнований – в 11.20. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами проведения соревнований по зимнему триатлону. Обязательно наличие велошлема обязательно.

Забег будет бесплатным, регистрация проходит по ссылке. Оставить заявку можно до 26 февраля включительно. Для допуска к соревнованиям необходимо иметь разрешение от врача и документы, удостоверяющие личность. Если погода не позволит провести лыжную гонку, данную дистанцию заменят на бег.

Соревнования по триатлону пройдут по адресу проезд Кувшинова, 5А, возле здания школы №59 и спортшколы №7. Организаторами выступают областное отделение федерации триатлона России, управление физкультуры и спорта, центр спортивной подготовки.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.