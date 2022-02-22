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Филиал «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» заключил с Тамбовским областным государственным казенным учреждением «Тамбовавтодор» 3 государственных контракта на проектирование, обустройство и содержание наружного освещения с 2021 по 2024 годы участков региональных автомобильных дорог в г. Моршанске, Уваровском, Жердевском, Староюрьевском, Первомайском районах Тамбовской области.

В рамках оказания дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения», тамбовскими энергетиками смонтированы линии наружного освещения в общей сложности на 10 км автодорог, установлено 355 светодиодных светильников и системы управлением наружным освещением. На 2022 год, согласно контрактам, работа будет продолжена на участках автодорог в Староюрьевском и Первомайском районе, где энергетикам предстоит построить 7,7 км линий наружного освещения и смонтировать 261 светильник с системами управления.

Производственная база, наличие собственного парка спецтехники и квалифицированный персонал позволят Тамбовэнерго качественно провести ремонтные и монтажные работы, а также модернизировать системы уличного освещения, в том числе с применением энергоэффективных технологий, в соответствие с требованиями ГОСТ и пожеланиями заказчика.

«Качественный свет – одно из условий безопасности на дорогах. Тамбовэнерго способствует обеспечению комфорта и безопасности жителей региона, реализуя мероприятия по строительству, ремонту и техническому обслуживанию систем наружного освещения населенных пунктов и автомобильных дорог. За счет применения современных энергоэффективных технологий и решений они позволят сократить потребление электроэнергии, улучшить освещённость населённых пунктов, снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии, потребляемой уличными светильниками», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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