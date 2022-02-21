«Работа – это моё хобби!»

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Елена Родаева – юрист по образованию, закончила ТГУ им. Державина в 2006 году, а уже спустя три года у нее появилась свое дело – любимое и интересное.

- Сразу после получения диплома я стала работать по специальности, - говорит Елена Родаева. – Занималась корпоративными, арбитражными спорами, но ещё во время учебы меня заинтересовали конкурсные процедуры, тогда же появились первые заказы по их сопровождению, это было очень интересно.

В 2010 году, когда все закупочные процедуры полностью перешли в электронный формат, Елена, оценив это нововведение в свою пользу решила специализироваться в данной сфере «Центральная тендерная компания» уже более 13 лет успешно работает в сфере закупок.

- В первое время, когда нарабатывалась практика электронных торгов, формировалось, и постоянно менялось законодательство в этой сфере, было достаточно сложно, - вспоминает Елена Родаева. – Приходилось вникать, разбираться, а вообще процесс саморазвития в профессии не останавливается никогда, я всегда интересуюсь новой специализированной литературой по своему профилю, посещаю конференции, сама делюсь опытом и с удовольствием выступаю на таких мероприятиях. Работа – это одновременно и моё хобби!

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Сейчас под руководством Елены работают 10 человек, большинство из которых, несмотря на кажущуюся сложность тематики, которой занимаются в «Центральной тендерной компании» - женщины.

- Я бы не сказала, что это чисто женская профессия, - делится Елена. – Но здесь важна усидчивость, кропотливый вдумчивый подход, вот и сложился у нас коллектив, практически полностью состоящий из прекрасных дам. Конечно, работа ответственная, связанная с большими суммами, сжатыми сроками. Стресс? Я бы не сказала, что испытываю его. Самая страшная ситуация для человека – это когда он не владеет знаниями, позволяющими ему выйти из сложной ситуации и решить какой-то вопрос, у меня таких проблем практически не возникает. Помогают большой опыт и знания.

Наряду с успешной предпринимательской деятельностью Елена прекрасно справляется с ролью заботливой жены и любящей мамы – дочка бизнес-леди сейчас учится в 3-м классе и требует много внимания. Сейчас в семье задумались о «пополнении» - девочка мечтает о собаке и мама, как всегда грамотно оценив все риски, уже решила – она будет!

Продолжает развивать Елена и собственное дело, этот процесс в компании идет постоянно. На сегодняшний день, помимо сопровождения как заказчиков закупок, так и их участников, «Центральная тендерная компания» оказывает еще и консалтинговые услуги, консультирует клиентов по финансовым вопросам, помогает решить вопросы с получением независимой гарантии для обеспечения исполнения контракта и кредитованием. Ведь для того, чтобы стать участником закупки, требуется ее финансовое обеспечение, а если речь идет о многомиллионных или даже миллиардных контрактах, требующиеся суммы предполагаются достаточно большие, и здесь возникает необходимость получить обеспечение на участие или кредит для его исполнения.

- Таким образом на сегодняшний день мы обеспечиваем абсолютно полное сопровождение закупочных процедур. Человек может просто прийти к нам с паспортом, а уйти уже с солидным контрактом, - говорит Елена.

«Центральная тендерная компания» располагается по адресу: г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а, офис 604-607, а связаться с её сотрудниками можно по телефону: 8 800 350 38 30, +7(4752) 64-99-95 или непосредственно руководителю 89156759985, www.tender68.ru