Энергетики филиала «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за атмосферных циклонов

.

В связи с прохождением атмосферных циклонов, которые принесут ухудшение погодных условий (на территории области в период с 17 февраля по 19 февраля 2022 года ожидаются местами сильный снег, метель, гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.), энергетики филиала «Тамбовэнерго» переведены в режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию готовы 101 бригада, 475 человек и 182 единицы техники. Все бригады укомплектованы необходимым оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 1,5 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.