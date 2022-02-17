В убийстве замначальника управления автодорог и транспорта Тамбовской области подозревают его пасынка

Виктора Вакульчика убили в подъезде собственного дома Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В деле об убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика появился подозреваемый. По версии следствия, расправиться с чиновником мог 30-летний пасынок погибшего.

- Учитывая общественный резонанс, тяжесть совершенного преступления для раскрытия убийства была создана специальная группа из числа сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области и уголовного розыска областного центра, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним, тело 56-летнего Виктора Вакульчика с множественными ножевыми ранениями нашли утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской, где он жил.

По этому факту в СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, утром 14 февраля пасынок на лестничной площадке из-за складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы, - сказали в СУ СКР по Тамбовской области.