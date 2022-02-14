В Тамбове убили заместителя начальника областного управления автодорог и транспорта

Виктор Вакульчик Фото: архив "КП"

В Тамбове произошло убийство заместителя начальника регионального управления автодорог и транспорта Виктора Вакульчика. По предварительным данным, неизвестный напал на чиновника в подъезде его собственного дома. Неизвестный набросился на чиновника с ножом и ранил его, жильцы дома вызвали на место «скорую», но спасти 55-летнего мужчину медикам не удалось.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКО по региону, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

Виктор Вакульчик пришел на работу в региональное управление автодорог и транспорта в 2016 году, до этого он занимал должность руководителя ООО «Тамбовтранс».

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