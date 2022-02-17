В Липецкой области стартует новая программа по ремонту дворов «Мой двор»

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Новая программа «Мой двор» запускается в Липецкой области по инициативе руководителя региона Игоря Артамонова. Сегодня проект одобрили депутаты областного парламента на очередной сессии.

Программа предполагает масштабный ремонт дворов. Проект рассчитан на три года – стартует в 2022-м, завершится в 2024-м. На его реализацию из областного и местного бюджетов в общей сложности будет выделено 500 млн рублей.

Подход к ремонту дворов будет комплексным. Предполагается замена асфальтного покрытия, оборудование парковок, установка спортивных и игровых комплексов, озеленение, новое освещение, монтаж систем видеонаблюдения. Что именно необходимо каждому, вошедшему в программу двору, решат жители. На первом этапе в проект войдут Липецк и Елец. В перспективе смогут присоединиться другие города региона.

«Это большой проект, разработанный по просьбам жителей, направленный на улучшение облика наших городов и повышение качества жизни населения. Если программа окажется востребованной, то мы готовы выделять дополнительные средства на её реализацию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.