Новые спортивные площадки откроются для жителей Липецкой области в этом году

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Новые физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки ГТО сдадут в эксплуатацию в 2022 году в Липецкой области. Начнется строительство школы Елецкой борьбы и Ледового дворца.

«Мы в первую очередь заботимся о создании условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта. В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2022 году в Липецкой области продолжится строительство спортивных сооружений, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов», – сообщил начальник регионального управления физической культуры и спорта Михаил Маринин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке на улице Титова готов на 90%. Установка оборудования и ввод ФОКа в эксплуатацию планируются весной этого года. Здесь акцент будет сделан на единоборства. В здании разместятся административные и служебные помещения, кабинет врача, раздевалки, многофункциональный спортивный зал и бассейн длиной 25 метров и шириной 8 метров.

В Волово весной планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На данный момент смонтированы трибуны, тренажеры и хоккейная коробка. Комплекс будет оснащен современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами.

Также в 2022 году планируется начать строительство школы борьбы в Елецком районе и Ледового дворца в Липецком районе. Многофункциональные площадки для подготовки к выполнению и сдаче нормативов ВФСК ГТО появятся в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах.

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.