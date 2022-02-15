Задолженность за потребленную электроэнергию может стать причиной ограничения энергоснабжения у потребителей Тамбовской области

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Филиал «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» предупреждает о том, что вынужден инициировать ограничение электрической энергии юридическим лицам, имеющим задолженность перед филиалом за услуги по передаче электрической энергии, а именно МУП «Тамбовтеплосервис», МУП «Теплосети г. Моршанска» и ФГУП «Тамбовский пороховой завод». С причинами и порядком введения ограничения режима потребления электрической энергии можно подробнее ознакомиться на сайте компании: https://www.mrsk-1.ru/customers/services/additional/faq/limitation/.

К вопросам взыскания дебиторской задолженности Тамбовэнерго подходит комплексно. Со стороны филиала предприняты все меры по урегулированию вопроса: проведены переговоры с руководителями предприятий-неплательщиков и с главами администраций, также направлены соответствующие уведомления в органы исполнительной власти Тамбовской области. Несмотря на законные претензии энергетиков, ряд потребителей, как физических, так и юридических лиц, продолжает игнорировать требования по погашению долга.

Ограничения электроснабжения юридических лиц Тамбовэнерго будет вводить посредством переключений на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации. Помимо оплаты задолженности для восстановления энергоснабжения неплательщики будут обязаны компенсировать затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к электрическим сетям филиала. При этом специалисты Тамбовэнерго строго следят за соблюдением режима ограничения электроэнергии и напоминают, что самовольное подключение к электрическим сетям недопустимо и грозит потребителю взысканием крупной стоимости за бездоговорное потребление электроэнергии, а также административной и даже уголовной ответственностью.

Филиал «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» ведет системную работу с должниками. Энергетики напоминают, чтобы избежать накопления долгов и применения повышающих коэффициентов для расчетов за потребленную электроэнергию, важно вовремя предоставлять показания приборов учета и не допускать вмешательств в работу приборов учета, приводящих к искажению данных о потреблении электроэнергии.

«Необходимо отметить, что своевременная оплата услуг по передаче электроэнергии крайне важна для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса. Средства, получаемые за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в первую очередь направляются на выполнение основных мероприятий производственной деятельности. Стабильное и эффективное функционирование электросетевого комплекса, а значит – экономическое и социальное благополучие региона, во многом зависят именно от соблюдения потребителями платежной дисциплины», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Андрей Голов.