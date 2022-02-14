Экотехнопарк «Центральный»: больше 400 рабочих мест для жителей Сосновского района

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В Тамбовской области идет подготовка к строительству Экотехнопарка «Центральный», который принципиально изменит подход к обращению с коммунальными отходами. Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации по объекту, ей предшествовали необходимые в таких случаях инженерно-геологические изыскания и культурно-историческая экспертиза, найдены и утверждены новые технологии переработки, которые будут использоваться в Экотехнопарке.

- При подготовке проекта использованы лучшие практики переработки ТКО наших коллег из Подмосковья, Орловской и Нижегородской областей, - рассказали в АО «Тамбовская сетевая компания. - Акцент сделан именно на переработку и вторичное использование сырья из ТКО. Планируется, что доля вторичной переработки будет достигать 80%, в частности будет организовано производство песчано-полимерных изделий и RDF-топлива. Мощность завода по обработке и утилизации ТКО запланирована в размере 200 тыс. тонн в год. Благодаря высокому проценту вторичной переработки эксплуатировать Экотехнопарк можно будет больше 30 лет.

Напомним, строительство современного предприятия по сбору и переработке отходов запланировано на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района. Этот проект признан приоритетным для Тамбовской области, а его реализация намечена на 2022-2024 годы. Общий объем инвестиций в строительство Экотехнопарка «Центральный» составит 1,9 млрд рублей, за период 2022-2024 гг. в строительство объекта планируется вложить 1,4 млрд рублей.

При выборе места для размещения Экотехнопарка специалисты учитывали все необходимые в таких случаях требования – удалённость от жилых домов, водоёмов, залегание грунтовых вод. Немаловажным фактором является его удобное расположение по отношению к городам и районам области. Все эти условия в итоге удалось соблюсти – Экотехнопарк расположится в почти 5 километрах от населённого пункта, при разрешённом расстоянии в 1 километр, охранная зона ручья Моховой, который впадает в реку Челновая, более, чем в 10 раз превышает норматив, грунтовые воды на участке, где запланировано строительство, залегают на 5-метровой глубине, что также безопасно для окружающей среды. Более того, применение современных технологий должно исключить контакт почвы и бытовых отходов – при строительстве здесь предусмотрят дополнительную защиту из уплотненного слоя глины толщиной 1 метр и гидроизоляционный слой из геомембраны толщиной не менее 2 мм с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля повышенной плотности.

Не доставит Экотехнопарк «Центральный» неудобств знаменитому объекту археологического наследия – «Козловскому валу оборонительной черты», так как расположится на довольно приличном от него расстоянии. Отсутствие какого-либо негативного влияния подтверждает акт государственной историко-культурной экспертизы, который утвердили в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.

Помимо огромного значения для всей области, большую позитивную роль новый Экотехнопарк сыграет в жизни жителей Дегтянского сельсовета. По подсчетам специалистов, с введением объекта в эксплуатацию здесь появится больше 400 рабочих мест (это порядка 50% трудоспособного населения территории) со средней зарплатой в 35 тысяч рублей.

Строительство Экотехнопарка «Центральный» является очень важным и актуальным проектом для Тамбовской области. Впервые на территории области будет создан уникальный производственный объект по переработке отходов во вторичное сырье. Государственные экспертизы проекта, технический надзор на всех этапах строительства, применение современных технологий при строительстве, государственный контроль на всех этапах производственного процесса являются гарантией безопасности Экотехнопарка «Центральный» для окружающей среды и людей.