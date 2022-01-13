В Тамбовской области по подозрению в хищении 25 миллионов рублей задержали врио вице-губернатора Владимира Громова

Владимир Громов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Полицейские задержали врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова. Как пояснили в региональном УМВД, чиновник проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному в мае 2021 года.

По данным следствия, в 2020 году руководство некой коммерческой организации заключило 90 договоров с детскими садами Тамбовской области, по которым должно было поставить сюда вещи и оборудование в рамках нацпроекта «Демография» на общую сумму больше 25 миллионов рублей. Большая часть этих договоров до сих пор не исполнена, товары не поставлены, но при этом оплачены в полном объеме.

Следователи не исключают, что к преступлению причастны также руководители дошкольных учреждений и самой коммерческой организации, общее покровительство которой оказывал заместитель главы администрации Тамбовской области. Деньги перечислялись на счета аффилированной чиновнику организации и впоследствии похищались. Бюджету Тамбовской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

По выявленным фактам СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области в отношении заместителя главы областной администрации возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий».

- По месту проживания и на рабочем месте чиновника полицейские провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли деньги в рублях и иностранной валюте, незаконно хранившиеся боеприпасы к огнестрельному оружию, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сообщает пресс-служба МВД России. - Заместитель главы администрации задержан.

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