В кабинете врио замглавы администрации Тамбовской области Владимира Громова проходит обыск

Владимир Громов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

21 октября полицейские проводят обыск в рабочем кабинете врио заместителя главы Тамбовской области Владимира Громова. Чем вызван интерес к чиновнику со стороны правоохранительных органов, пока не сообщается.

- Сотрудникам регионального УМВД оказывается максимальное содействие в работе, - говорят в администрации Тамбовской области.

Владимир Громов стал заместителем губернатора в феврале 2020 года. Произошло это спустя два месяца после гибели Глеба Чулкова, занимавшего пост вице-губернатора, а также руководившего областным комитетом по управлению имуществом. Напомним, 8 декабря 2019 года его тело нашли под окнами пятиэтажки, где он отбывал домашний арест, находясь под следствием по делу о покушении на мошенничество с имуществом принадлежащего региону Рассказовского рынка. Владимир Громов до назначения замглавы региона руководил региональным комитетом госзаказа. На посту вице-губернатора он контролирует работу областных комитетов государственных закупок области, по управлению имуществом области, а также регионального Гостехнадзора.

Напомним, с 4 октября в Тамбовской области произошла смена руководства – со своего поста ушел Александр Никитин, на должность врио главы региона назначили Максима Егорова, ранее работавшего заместителем министра строительства и ЖКХ РФ.