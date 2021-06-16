Воронежские школьники отдохнут во Всероссийском детском оздоровительном центре «Орлёнок»

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Вручение путевок во Всероссийский детский оздоровительный центр «Орлёнок» состоялась в департаменте соцзащиты населения региона.

Несмотря на запрет вывоза организованных групп детей за пределы региона, остается возможность самостоятельного проезда к месту отдыха в период летней оздоровительной кампании с соблюдением всех норм безопасности.

Путевки в «Орленок» получили дети из многодетных и неполных семей соцработников из разных районов области, нуждающиеся в санаторно-курортном отдыхе. Путевки были приобретены за счет средств депутатов Воронежской областной Думы. Инициатором такой акции выступил заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич. Он пояснил, что на одной из встреч с работниками социальной сферы поднимался вопрос о том, что многим семьям сложно приобрести путевку и отправить ребенка отдохнуть на море. Игорь Кастюкевич обратился к председателю Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову с просьбой помочь в решении вопроса. На призыв помочь семьям откликнулись депутаты, благодаря помощи которых удалось организовать эту поездку.

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— Мы вышли на департамент социальной защиты, чтобы определить наиболее нуждающихся в путевках. Это действительно, проблема, но ее часто не озвучивают. Например, женщина одна воспитывает троих детей и нет финансовой возможности отвезти детей в лагерь. Созвонились с директором лагеря «Орлёнок», путевки так просто тоже не купишь, там спрос в десятки раз превышает предложение. Сначала поставили в бронь, потом выкупили. При содействии Воронежской областной Думы, депутатов вопрос был решен. Сегодня путевки получили дети из многодетных семей, а также те, кто без нашей общей помощи и поддержки действительно не смог бы отправить ребенка на море, — рассказал Игорь Кастюкевич.

Путевки во Всероссийский детский оздоровительный центр «Орленок» семьям соцработников передали председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич.

Владимир Нетёсов пожелал ребятам хорошего отдыха и отметил, что в «Орленке» большое внимание уделяется также проектной работе, поэтому отдых должен стать продуктивным и разносторонним.

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— Одна из наших главных задач — забота о детях и о тех, кто нуждается в помощи. Поэтому государство уделяет большое внимание решению вопросов социальной защиты наших граждан. На территории Воронежской области проживает около 220 тысяч детей. Летним оздоровительным отдыхом у нас будет охвачено около 60 тысяч детей. Ежегодно около 220 человек от Воронежской области направляют на отдых во всероссийские здравницы. Очень важно, что они могут наладить коммуникации со своими сверстниками, пообщаться с единомышленниками из других регионов. Мы будем работать в этом направлении и дальше, создавать условия для хорошего отдыха тем детям, которые в нем нуждаются, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 440 млн рублей. Дополнительно 35,5 млн выделено на выполнение требований санитарного законодательства. Все сотрудники детских лагерей будут регулярно проходить обследование на COVID-19.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы