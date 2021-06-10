Евгений Петин возглавил «Открытие» в регионе

В копилке Петина – позиция в топ-3 лучших заместителей управляющего по итогам корпоративного интегрального рейтинга подразделений.

Евгений Петин родился в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет. По итогам обучения в Leicester college of Business Studies защитил диплом EDEXCEL Level 7 (Лондон). Имеет более чем 15-летний опыт работы в финансовой сфере, прошел путь от старшего экономиста до начальника управления продаж и обслуживания в ПАО «Сбербанк». С 2017 года работал заместителем управляющего операционным офисом в ПАО «ВТБ24» и Банк «ВТБ» (ПАО).

В должности управляющего операционным отделением банка «Открытие» Евгений Петин будет отвечать за рост клиентской базы и укрепление позиций банка в ключевых сегментах бизнеса Тамбовской области.

- Команде предстоит увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных услуг в Тамбовской области. Уверен, что профессиональные навыки, глубокое знание банковской сферы и слаженная командная работа позволят Евгению Петину достичь поставленных целей, - сообщил Антон Анищенко, старший вице-президент, директор департамента сети ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Напомним, на базе регионального операционного офиса «Открытие» в Тамбове успешно функционируют центры по работе с ипотечными заемщиками и предпринимателями региона. Кредитный портфель банка «Открытие» в Тамбове преодолел отметку 1,3 миллиарда рублей, портфель привлеченных средств составил более 1 миллиарда.