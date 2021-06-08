В Воронежской областной Думе вернулись к формату личного приема граждан

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С июня в приемной граждан Воронежской областной Думы возобновилось проведение личных встреч депутатов с жителями региона. Ознакомиться с графиком можно на сайте регионального парламента http://www.vrnoblduma.ru/deputaty/priem-grazhdan/.

Помещение приемной оборудовали в соответствии с эпидемиологическими требованиями, также у участников встреч должны быть средства индивидуальной защиты.

Напомним, с началом пандемии коронавирусной инфекции депутаты регионального парламента перешли на проведение дистанционных приемов граждан. Только в первом квартале этого года к депутатам Воронежской областной Думы обратились более 2500 жителей области. Все обращения поступали по телефону, почте и через интернет.

– Депутатский прием позволяет оперативно решить правовую, юридическую или жизненную проблему, с которой столкнулся конкретный житель региона. Общение с избирателями помогает понять, как работают на практике законы, принимаемые парламентариями. Кроме того, в приемных граждан воронежцы могут рассказать свои предложения по совершенствованию нашего законодательства, поделиться идеями, которые парламентарии могут использовать в законотворческой деятельности, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.