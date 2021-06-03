Липецкая область на ПМЭФ-2021 подписала новое соглашение на 30 млрд рублей

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В рамках Петербургского международного экономического форума глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал инвестиционное соглашение по развитию промышленного потенциала региона с президентом транспортного холдинга «Новотранс» Константином Гончаровым.

Соглашение предусматривает создание на площадке особой экономической зоны «Липецк» металлургического машиностроительного комплекса «Новотранс» – одного из самых высокотехнологичных в России производств цельнокатаных железнодорожных колёс, основанного на принципах «зелёной металлургии». «Объём производства составит 400 тысяч колёс для грузовых железнодорожных вагонов в год, инвестиции – 31,7 млрд рублей. Продукция предприятия будет использоваться на вагоноремонтных заводах «Новотранс», – отметил Константин Гончаров.

«Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам «зелёной металлургии» и безотходного производства. Это очень важно для нас. Строительство предприятия по производству железнодорожных колёс позволит создать в Липецкой области более тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более четырёх миллиардов рублей ежегодно», — заявил Игорь Артамонов.

Концепция «безотходного производства» предполагает использование в качестве сырья металлического лома вагоноремонтных заводов «Новотранс» и промышленных предприятий Липецкой области. Образующиеся металлоотходы будут также возвращены в производство, а попутная продукция станет сырьём для смежных отраслей промышленности.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.