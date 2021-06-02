Игорь Артамонов возглавил делегацию из Липецка на ПМЭФ-2021

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Запланирована масштабная программа встреч и переговоров с министрами РФ, представителями бизнес-сообщества, крупными компаниями и промышленными предприятиями. Члены Липецкой делегации примут участие в пленарных сессиях, тематических дискуссиях, бизнес-диалогах. Игорь Артамонов выступит в качестве спикера на сессии АИРР «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий», посетит пленарную сессию с Владимиром Путиным.

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Сегодня глава региона выступает на дискуссионной площадке: «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтёрство как решение задач регионов», будет подписано соглашение между Липецкой областью и президентской платформой «Россия – страна возможностей», направленное на установление эффективного сотрудничества.

ПМЭФ – ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения экономических вопросов. Форум проходит с 1997 года, а с 2006 года при участии Президента Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.